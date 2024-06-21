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21 июня, 12:27
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Две страны на Балканах остались без света из-за пожара

Avaz: Босния и Герцеговина и Черногория обесточены из-за пожара на ЛЭП

Босния и Герцеговина, Черногория практически полностью обесточены в результате пожара на ЛЭП. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает Avaz. Издание пишет "о выходе из строя всей электроэнергетической системы", из-за чего не могут работать гидро- и теплоэлектростанции.

Как сообщает Avaz, сейчас проблемы с электричеством наблюдаются также в некоторых частях Хорватии, Албании и Греции. В местных чатах люди сообщают, что исчезла вода, с перебоями работает Интернет. Владелец одной из мясных лавок заявил, что ему придётся выбросить товар, если завтра не будет света. Тем временем в Сараеве наблюдается дорожный коллапс из-за того, что не работают светофоры.

"Хотя точные причины поломки системы пока не известны, предполагается, что причиной являются перегрузки на соединяющих линиях электропередачи и передача помех в систему Боснии и Герцеговины", — отмечает издание.

Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи
Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

Ранее Life.ru писал, что во всём Эквадоре пропало электричество из-за аварии на ЛЭП. В городе отключились все светофоры, на дорогах фиксировались огромные пробки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio

Никита Осипов
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