Две страны на Балканах остались без света из-за пожара
Avaz: Босния и Герцеговина и Черногория обесточены из-за пожара на ЛЭП
Босния и Герцеговина, Черногория практически полностью обесточены в результате пожара на ЛЭП. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает Avaz. Издание пишет "о выходе из строя всей электроэнергетической системы", из-за чего не могут работать гидро- и теплоэлектростанции.
Как сообщает Avaz, сейчас проблемы с электричеством наблюдаются также в некоторых частях Хорватии, Албании и Греции. В местных чатах люди сообщают, что исчезла вода, с перебоями работает Интернет. Владелец одной из мясных лавок заявил, что ему придётся выбросить товар, если завтра не будет света. Тем временем в Сараеве наблюдается дорожный коллапс из-за того, что не работают светофоры.
"Хотя точные причины поломки системы пока не известны, предполагается, что причиной являются перегрузки на соединяющих линиях электропередачи и передача помех в систему Боснии и Герцеговины", — отмечает издание.
Ранее Life.ru писал, что во всём Эквадоре пропало электричество из-за аварии на ЛЭП. В городе отключились все светофоры, на дорогах фиксировались огромные пробки.
Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio