Полный блэкаут: Во всём Эквадоре нет электричества

Во всём Эквадоре нет электричества из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом на странице в соцсети X сообщил исполняющий обязанности министра энергетики страны Роберто Луке.

Весь Эквадор остался без света из-за аварии на линии электропередачи. Видео © X / RRNmedia / jcarreraandrade

"Произошёл сбой в работе линии электропередачи, вызвавший каскадное отключение, в результате чего энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует", — написал министр.

Так, в городе отключились все светофоры, на дорогах фиксируются огромные пробки. Некоторые люди зависли на колесе обозрения в парке аттракционов. Кроме того, из-за отключения электричества встали поезда в метро — люди самостоятельно выбрались из вагонов и пытались найти выход.

Электричество отсутствует уже несколько часов. По словам министра, власти бросят все силы на решение этой проблемы.