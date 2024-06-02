На Украине ввели вечерние лимиты потребления электричества

На Украине принято решение о введении вечерних лимитов потребления электричества. Мера коснётся всех украинских регионов, сообщает "Укрэнерго" в телеграм-канале.

Отключения электричества будут производиться в вечернее время: с 18:00 до 00:00. В том случае, если лимит потребления будет превышен, областные энергоснабжающие компании будут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.