На Украине ввели вечерние лимиты потребления электричества
"Укрэнерго": В регионах страны вводятся лимиты по потреблению энергии
На Украине принято решение о введении вечерних лимитов потребления электричества. Мера коснётся всех украинских регионов, сообщает "Укрэнерго" в телеграм-канале.
Отключения электричества будут производиться в вечернее время: с 18:00 до 00:00. В том случае, если лимит потребления будет превышен, областные энергоснабжающие компании будут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.
На Украине наблюдается сложная обстановка в энергетической сфере. Не так давно член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко предупредил, что Украина не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы. Напомним, в середине мая во всех регионах страны ввели аварийные отключения электричества. Причиной называется увеличение дефицита электроэнергии в энергосистеме на фоне похолодания. Ущерб энергетике Украины от взрывов превысил уже миллиард долларов. Больше всего пострадали объекты тепло- и гидрогенерации. Кроме того, повреждены системы передачи электроэнергии и энергообъекты.
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