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Регион

Украине предрекли зиму без света и тепла из-за разрушенных энергообъектов

"Укрэнерго": Восстановить работу всех объектов энергетики до зимы не получится

28 мая, 17:07
Украина не сможет восстановить работу всех объектов энергетики до зимы. Обложка © freepik / evening_tao

Украина не сможет восстановить работу всех объектов энергетики до зимы. Обложка © freepik / evening_tao

Украина не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы. Таким мнением поделился член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко в беседе с местным изданием "Апостроф".

"Масштабы разрушений на многих объектах являются такими, что, несмотря на все попытки, восстановить их работу до зимы не удастся", — подчеркнул он.

По его мнению, в прошлом году ситуация не была настолько критической, а сейчас разрушенная инфраструктура требует огромных средств и сил для восстановления. Бойко добавил, что у Украины нет даже аварийных мощностей и запасных вариантов, чтобы обеспечить энергопотреблением всю страну. Он предупредил, что летом украинцам придётся терпеть ограничения, чтобы работа энергообъектов была восстановлена хотя бы в минимальной части.

"Масштабные повреждения": Шмыгаль назвал сложной ситуацию в энергосистеме Украины
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Напомним, на Украине увеличилось количество взрывов на объектах энергетической инфраструктуры. В начале мая сообщалось, что сразу три крупных ТЭЦ вышли из строя. Было серьёзно повреждено основное оборудование.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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