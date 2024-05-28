Украине предрекли зиму без света и тепла из-за разрушенных энергообъектов
"Укрэнерго": Восстановить работу всех объектов энергетики до зимы не получится
Украина не сможет восстановить работу всех объектов энергетики до зимы. Обложка © freepik / evening_tao
Украина не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы. Таким мнением поделился член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко в беседе с местным изданием "Апостроф".
"Масштабы разрушений на многих объектах являются такими, что, несмотря на все попытки, восстановить их работу до зимы не удастся", — подчеркнул он.
По его мнению, в прошлом году ситуация не была настолько критической, а сейчас разрушенная инфраструктура требует огромных средств и сил для восстановления. Бойко добавил, что у Украины нет даже аварийных мощностей и запасных вариантов, чтобы обеспечить энергопотреблением всю страну. Он предупредил, что летом украинцам придётся терпеть ограничения, чтобы работа энергообъектов была восстановлена хотя бы в минимальной части.
Напомним, на Украине увеличилось количество взрывов на объектах энергетической инфраструктуры. В начале мая сообщалось, что сразу три крупных ТЭЦ вышли из строя. Было серьёзно повреждено основное оборудование.