"Масштабные повреждения": Шмыгаль назвал сложной ситуацию в энергосистеме Украины

Украине потребуется несколько месяцев на восстановление повреждённых объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, ремонт идёт в круглосуточном режиме, однако ситуация по-прежнему "остаётся сложной".

"Масштабные повреждения <...> невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через её децентрализацию", — написал украинский премьер в телеграм-канале.

Он добавил, что энергетическая компания "Укрэнерго" уже несколько раз была вынуждена обращаться к европейским странам за аварийной помощью. Кроме того, Шмыгаль призвал соотечественников экономить электроэнергию.