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26 апреля, 16:18

"Масштабные повреждения": Шмыгаль назвал сложной ситуацию в энергосистеме Украины

Шмыгаль: Украине нужны месяцы на устранение ущерба энергетической инфраструктуре

Украине потребуется несколько месяцев на восстановление повреждённых объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, ремонт идёт в круглосуточном режиме, однако ситуация по-прежнему "остаётся сложной".

"Масштабные повреждения <...> невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через её децентрализацию", — написал украинский премьер в телеграм-канале.

Он добавил, что энергетическая компания "Укрэнерго" уже несколько раз была вынуждена обращаться к европейским странам за аварийной помощью. Кроме того, Шмыгаль призвал соотечественников экономить электроэнергию.

А ранее стало известно, что Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных повреждений энергетической инфраструктуры. По словам местных властей, в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

В украинских Сумах сообщили о повреждении ТЭЦ после удара
В украинских Сумах сообщили о повреждении ТЭЦ после удара
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Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Наталья Исакова
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