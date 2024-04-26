"Масштабные повреждения": Шмыгаль назвал сложной ситуацию в энергосистеме Украины
Шмыгаль: Украине нужны месяцы на устранение ущерба энергетической инфраструктуре
Украине потребуется несколько месяцев на восстановление повреждённых объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, ремонт идёт в круглосуточном режиме, однако ситуация по-прежнему "остаётся сложной".
"Масштабные повреждения <...> невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через её децентрализацию", — написал украинский премьер в телеграм-канале.
Он добавил, что энергетическая компания "Укрэнерго" уже несколько раз была вынуждена обращаться к европейским странам за аварийной помощью. Кроме того, Шмыгаль призвал соотечественников экономить электроэнергию.
А ранее стало известно, что Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных повреждений энергетической инфраструктуры. По словам местных властей, в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.
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