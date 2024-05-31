Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 04:44

На Украине предрекли новые проблемы с электроснабжением

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: На Украине ухудшится ситуация с энергоснабжением

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал временным решением отказ отключать электроэнергию по часам. По его словам, ситуация с энергоснабжением в Незалежной в скором времени снова ухудшится. А отключения прекратились после завершения ремонта двух энергетических блоков атомных электростанций.

"Согласно графику, в ближайшие дни на ремонт снова уйдут определённые блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которая у нас сложилась в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удаётся избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", — заявил Кудрицкий.

"Укрэнерго" объявило об аварийных отключениях света по всей Украине с 16 мая
"Укрэнерго" объявило об аварийных отключениях света по всей Украине с 16 мая

Ранее член наблюдательного совета Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко предупредил, что Украина не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы.

Обложка ©

Unsplash / Andrey Metelev

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров