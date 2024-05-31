На Украине предрекли новые проблемы с электроснабжением

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал временным решением отказ отключать электроэнергию по часам. По его словам, ситуация с энергоснабжением в Незалежной в скором времени снова ухудшится. А отключения прекратились после завершения ремонта двух энергетических блоков атомных электростанций.

"Согласно графику, в ближайшие дни на ремонт снова уйдут определённые блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которая у нас сложилась в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удаётся избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", — заявил Кудрицкий.