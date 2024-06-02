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2 июня, 13:24

Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

Южная Осетия в воскресенье, 2 июня, осталась без света из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества. На предполагаемое место аварии выехали специалисты ГУП "Энергоресурс", — отметили там.

Напомним, электроэнергия из РФ в Южную Осетию поступает по линии электропередачи, которая проходит через Северную Осетию. Население республики иногда остаётся без света из-за профилактических ремонтных работ и сбоев на ЛЭП, вызванных непогодой в горах.

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Ранее председатель Правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, поздравляя соотечественников с Днём независимости, указал, что страна к 2030 году намерена вернуть Абхазию, Южную Осетию и вступить в Евросоюз. Причём, каким образом это будет сделано, он не уточнил. В Цхинвале жёстко ответили на планы Тбилиси.

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Shutterstock / FOTODOM / Ssguy

Никита Осипов
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