Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

Южная Осетия в воскресенье, 2 июня, осталась без света из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества. На предполагаемое место аварии выехали специалисты ГУП "Энергоресурс", — отметили там.