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Регион
26 мая, 21:06

В Южной Осетии жёстко ответили на планы Грузии вернуть республику в свои границы

МИД Южной Осетии назвал неуместным обсуждение возвращения в состав Грузии

В Южной Осетии прокомментировали высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Тбилиси планирует вернуть эту республику в состав своей страны. В заявлении южноосетинского Министерства иностранных дел говорится, что Цхинвал считает такие вопросы неприемлемыми.

"Считаем категорически неприемлемыми для Южной Осетии любые разговоры о т. н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия — государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившая за свою свободу огромную цену", — заявили дипломаты.

Помимо того, в сообщении внешнеполитического ведомства указано, что южноосетинский народ принял решение в пользу строительства своей суверенной государственности и намерен выстраивать дружественные отношения с Москвой. Представители МИД республики также назвали Россию единственным реальным гарантом мира и безопасности Южной Осетии.

Также в Цхинвале напомнили о внутриполитическом кризисе Грузии на фоне приближающихся парламентских выборов, которые пройдут в октябре текущего года. В МИД Южной Осетии считают, что неспособность грузинского руководства справиться с этими факторами может стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе.

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента Зурабишвили в измене родине
Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента Зурабишвили в измене родине

Напомним, накануне, 26 мая, председатель грузинского кабинета министров Ираклий Кобахидзе, поздравляя своих соотечественников с Днём независимости страны, заявил, что Грузия к 2030 году планирует вернуть Абхазию, Южную Осетию и вступить в Европейский союз. Стоит отметить, что политический деятель не уточнил, каким образом Тбилиси собирается этого добиться.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Соловьёв
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