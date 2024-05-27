В Южной Осетии жёстко ответили на планы Грузии вернуть республику в свои границы

В Южной Осетии прокомментировали высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Тбилиси планирует вернуть эту республику в состав своей страны. В заявлении южноосетинского Министерства иностранных дел говорится, что Цхинвал считает такие вопросы неприемлемыми.

"Считаем категорически неприемлемыми для Южной Осетии любые разговоры о т. н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия — государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившая за свою свободу огромную цену", — заявили дипломаты.

Помимо того, в сообщении внешнеполитического ведомства указано, что южноосетинский народ принял решение в пользу строительства своей суверенной государственности и намерен выстраивать дружественные отношения с Москвой. Представители МИД республики также назвали Россию единственным реальным гарантом мира и безопасности Южной Осетии.

Также в Цхинвале напомнили о внутриполитическом кризисе Грузии на фоне приближающихся парламентских выборов, которые пройдут в октябре текущего года. В МИД Южной Осетии считают, что неспособность грузинского руководства справиться с этими факторами может стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе.