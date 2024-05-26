Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента Зурабишвили в измене родине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / AP / Kay Nietfeld / DPA / Picture-alliance / Felix Hörhager
В День независимости Грузии премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе обвинил в измене родине президента республики Саломе Зурабишвили. Он отметил, что сейчас особенно важно сохранять независимость и победить враждебность.
"Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента. Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно чётко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны", — отметил премьер.
В свою очередь Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства, подвергла критике действия властей страны. Она отметила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — европейский или пророссийский.
Ранее Life.ru рассказывал, что в торжественном параде в честь Дня независимости в Грузии впервые не участвовали военные США. В прошлые годы грузинские солдаты маршировали вместе с американскими. Такое решение военных США может быть связано с резонансным законом об иноагентах, который 14 мая принял грузинский парламент. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, назвав его "русским" и противоречащим конституции. А Штаты приступили к масштабному пересмотру отношений с Грузией после принятия закона.