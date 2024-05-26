Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента Зурабишвили в измене родине

В День независимости Грузии премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе обвинил в измене родине президента республики Саломе Зурабишвили. Он отметил, что сейчас особенно важно сохранять независимость и победить враждебность.

"Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента. Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно чётко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны", — отметил премьер.