Парламент Грузии принял скандальный закон об иноагентах в окончательном чтении

Парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и средства массовой информации регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За проголосовали 84 парламентария, против — 30.

Голосование состоялось на фоне очередной акции протеста, которая проходит около здания парламента в центре Тбилиси. Депутаты во время обсуждения вновь начали потасовку. Её спровоцировал член правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Дито Самхарадзе, который сначала выкрикивал замечания во время выступления коллеги из партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, а затем перешёл к оскорблениям. Оппозиционные парламентарии ответили ему тем же, и вскоре большая часть народных избранников стали участниками массовой грызни.