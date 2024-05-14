Парламент Грузии принял скандальный закон об иноагентах в окончательном чтении
Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем, окончательном, чтении
Парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и средства массовой информации регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За проголосовали 84 парламентария, против — 30.
Грузинские депутаты снова подрались из-за законопроекта об иноагентах. Видео © X / Mtavari TV
Голосование состоялось на фоне очередной акции протеста, которая проходит около здания парламента в центре Тбилиси. Депутаты во время обсуждения вновь начали потасовку. Её спровоцировал член правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Дито Самхарадзе, который сначала выкрикивал замечания во время выступления коллеги из партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, а затем перешёл к оскорблениям. Оппозиционные парламентарии ответили ему тем же, и вскоре большая часть народных избранников стали участниками массовой грызни.
Напомним, в последние несколько месяцев в Грузии проходят акции протеста из-за скандального законопроекта об иноагентах. По мнению оппозиции, его принятие отдалит республику от вступления в ЕС, однако парламент продолжает стоять на своём. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицейскими. В травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики. В частности, 13 мая стало известно о задержании 20 участников протестов, среди них оказались россиянин и двое американцев.
Shutterstock / FOTODOM