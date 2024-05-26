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Регион
26 мая, 07:58

В параде на День независимости Грузии впервые не поучаствовали военные США

Военный парад в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии. Обложка © X / rayhandemytrie

Военный парад в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии. Обложка © X / rayhandemytrie

В Тбилиси прошёл военный парад на площади Свободы по случаю Дня независимости Грузии в воскресенье, 26 мая. В отличие от предыдущих лет в этом параде впервые не приняли участие военные Армии США.

В Тбилиси проходит военный парад по случаю Дня независимости Грузии. Видео © X / rayhandemytrie

В прошлые годы представители подразделений армии Грузии маршировали вместе с отрядом американских военных. Кроме того, раньше бойцы из США присутствовали и на церемонии присяги новобранцев. Однако в этом году американцы отказались от участия в мероприятии.

День независимости Грузии — праздник, который отмечается каждый год 26 мая. В этот день в 1918 году после выхода из состава Российской империи была провозглашена Грузинская Демократическая Республика.

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Такое решение американских военных может быть связано с резонансным законом об иноагентах, который 14 мая принял грузинский парламент. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, назвав его "русским" и противоречащим конституции. А США тем временем приступили к масштабному пересмотру отношений с Грузией после принятия закона.

Дарья Нарыкова
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