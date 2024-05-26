В параде на День независимости Грузии впервые не поучаствовали военные США

В Тбилиси прошёл военный парад на площади Свободы по случаю Дня независимости Грузии в воскресенье, 26 мая. В отличие от предыдущих лет в этом параде впервые не приняли участие военные Армии США.

В Тбилиси проходит военный парад по случаю Дня независимости Грузии. Видео © X / rayhandemytrie

В прошлые годы представители подразделений армии Грузии маршировали вместе с отрядом американских военных. Кроме того, раньше бойцы из США присутствовали и на церемонии присяги новобранцев. Однако в этом году американцы отказались от участия в мероприятии.