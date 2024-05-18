Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах после угроз США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выполнила данное ранее обещание не допустить принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Она наложила вето на проект об иноагентах, который парламент страны принял в третьем чтении.
"Сегодня я наложила вето на "русский" закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту", — объявила Зурабишвили на брифинге.
Напомним, что 14 мая грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. Документ поддержали 84 депутата, 30 выступили против. После этого протестующие вновь вышли на улицы Тбилиси и попытались прорваться во двор парламента. Сразу после этого Белый дом пригрозил "фундаментально пересмотреть" отношения с республикой из-за ситуации вокруг закона. Споры вокруг проекта вызваны тем, что, по мнению оппозиции, его принятие отдалит Грузию от Запада, в том числе от присоединения к ЕС. При этом правящая партия считает, что закон необходим для защиты национальных интересов.
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