Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах после угроз США

"Сегодня я наложила вето на "русский" закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту", — объявила Зурабишвили на брифинге.

Напомним, что 14 мая грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. Документ поддержали 84 депутата, 30 выступили против. После этого протестующие вновь вышли на улицы Тбилиси и попытались прорваться во двор парламента. Сразу после этого Белый дом пригрозил "фундаментально пересмотреть" отношения с республикой из-за ситуации вокруг закона. Споры вокруг проекта вызваны тем, что, по мнению оппозиции, его принятие отдалит Грузию от Запада, в том числе от присоединения к ЕС. При этом правящая партия считает, что закон необходим для защиты национальных интересов.