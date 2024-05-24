США приступили к пересмотру отношений с Грузией из-за закона об иноагентах

Власти США приступили к всеобъемлющему пересмотру двусторонних отношений с Грузией в связи с принятым в Тбилиси законопроектом об иностранных агентах. Соответствующий анонс в четверг озвучил госсекретарь Энтони Блинкен.

В письменном заявлении дипломата говорится, якобы принятая грузинскими депутатами инициатива "препятствует осуществлению свободы объединений и выражению мнений", а также "мешает независимым СМИ доставлять до народа высококачественную информацию". Речь идёт о подрыве основ демократии, считает американский политик.

"Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений в отношении Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей. К ним относятся лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия и запугивания", — добавил Блинкен.