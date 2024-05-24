США приступили к пересмотру отношений с Грузией из-за закона об иноагентах
Госсекретарь США Блинкен объявил о масштабном пересмотре отношений с Грузией
Власти США приступили к всеобъемлющему пересмотру двусторонних отношений с Грузией в связи с принятым в Тбилиси законопроектом об иностранных агентах. Соответствующий анонс в четверг озвучил госсекретарь Энтони Блинкен.
В письменном заявлении дипломата говорится, якобы принятая грузинскими депутатами инициатива "препятствует осуществлению свободы объединений и выражению мнений", а также "мешает независимым СМИ доставлять до народа высококачественную информацию". Речь идёт о подрыве основ демократии, считает американский политик.
"Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений в отношении Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей. К ним относятся лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия и запугивания", — добавил Блинкен.
Грузинский парламент большинством голосов принял нашумевший законопроект об иноагентах 14 мая. Инициативу поддержали 84 народных избранника, а 30 депутатов выступали против. В этот же день оппозиция и сторонники евроинтеграции республики предприняли очередную попытку штурма здания парламента, прорвав металлические ограждения. А 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, назвав его "русским" и противоречащим конституции.
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