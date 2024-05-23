Блинкен: США предпримут ответные шаги в связи с грузинским законом об иноагентах

Соединённые Штаты не оставят принятый грузинским Парламентом закон об иностранных агентах без ответа. Контрмерами Тбилиси пригрозил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия", — подчеркнул дипломат на выступлении в комитете Палаты представителей.