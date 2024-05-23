Блинкен: США предпримут ответные шаги в связи с грузинским законом об иноагентах
Соединённые Штаты не оставят принятый грузинским Парламентом закон об иностранных агентах без ответа. Контрмерами Тбилиси пригрозил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
"Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия", — подчеркнул дипломат на выступлении в комитете Палаты представителей.
Напомним, что Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении 14 мая. Инициативу поддержали 84 депутата, а против выступили 30. Впрочем, президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, назвав его "русским". За время обсуждения проекта в Тбилиси неоднократно проходили массовые акции протеста, которые чаще всего заканчивались столкновениями со спецназом.
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