СМИ узнали, какое наказание ЕС готовит Грузии из-за закона об иноагентах

Еврокомиссия может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, если в стране не будет отозван недавно принятый закон об иноагентах. Об этом у высокопоставленного европейского чиновника узнало издание Foreign Policy.

"Наиболее вероятный сценарий развития событий будет состоять в том, что в октябре, если закон не будет отозван, ЕК заявит правительству Грузии, что не подтвердит статус кандидата <...>, когда она опубликует свой ежегодный доклад о странах, вовлечённых в процесс присоединения (к ЕС)", — говорится в сообщении издания.