СМИ узнали, какое наказание ЕС готовит Грузии из-за закона об иноагентах
FP: Грузия может лишиться статуса кандидата в ЕС из-за закона об иноагентах
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Фото © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze
Еврокомиссия может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, если в стране не будет отозван недавно принятый закон об иноагентах. Об этом у высокопоставленного европейского чиновника узнало издание Foreign Policy.
"Наиболее вероятный сценарий развития событий будет состоять в том, что в октябре, если закон не будет отозван, ЕК заявит правительству Грузии, что не подтвердит статус кандидата <...>, когда она опубликует свой ежегодный доклад о странах, вовлечённых в процесс присоединения (к ЕС)", — говорится в сообщении издания.
Напомним, что 14 мая грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект об иноагентах. Обсуждение этого документа вызвало массовые протесты в стране. Споры и столкновения вызваны тем, что, по мнению оппозиции, принятие закона отдалит Грузию от Запада, в том числе от присоединения к ЕС. При этом правящая партия считает, что закон необходим для защиты национальных интересов. Тем временем Белый дом США уже пригрозил "фундаментально пересмотреть" отношения с Грузией из-за ситуации вокруг закона. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на проект об иноагентах, который назвала "русским".