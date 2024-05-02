Американцы опозорились, спутав разгон митингов в Грузии с протестами в Джорджии
Пользователи X из США спутали разгон протестов в Грузии с митингами в Джорджии
Пользователи социальной сети X из США массово вскрыли свой интеллектуальный уровень, спутав разгон митингов в Грузии с работой полиции на акции против войны в секторе Газа в американском штате Джорджия.
Дело в том, что по-английски оба этих топонима пишутся и звучат одинаково — Georgia. Однако комментаторы не удосужились обратить внимание на детали, просто кричащие, что всё происходит буквально на другом конце земного шара, например на грузинские флаги и явно чужую речь. В репостах и комментариях они возмущены, что этот произвол происходит в "свободной" стране.
"Это не Китай, Россия или Иран. Это США!" — написал один из них.
"Это США, где свобода — лишь статуя", — возмутился другой.
"Протест незаконен? Полиция воюет с населением? Должны ли мы дать сдачи?" — вопрошает шокированный пользователь.
А другие американцы, поддерживающие действия Израиля, только рады работе полиции в "Джорджии". По их словам, протест, который автор оригинального поста называет "мирным", не является таковым, а силовики имеют полное право не сдерживаться.
"В этих террористах нет ничего мирного", — указал один из комментаторов.
"Водомёты! Я так люблю водомёты!" — написал другой.
Напомним, в США разгорелись акции против войны в секторе Газа, в основном в них принимают участие студенты. Например, на территории Техасского университета полиция не стесняется применять, в частности, светошумовые гранаты. Там задержали более 40 человек. А ректор Колумбийского университета в Нью-Йорке попросил правоохранителей задержаться, чтобы обучающиеся снова не разбили палаточный лагерь. По последним данным, задержано более 1,6 тысячи человек.
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