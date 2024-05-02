Американцы опозорились, спутав разгон митингов в Грузии с протестами в Джорджии

Пользователи социальной сети X из США массово вскрыли свой интеллектуальный уровень, спутав разгон митингов в Грузии с работой полиции на акции против войны в секторе Газа в американском штате Джорджия.

Дело в том, что по-английски оба этих топонима пишутся и звучат одинаково — Georgia. Однако комментаторы не удосужились обратить внимание на детали, просто кричащие, что всё происходит буквально на другом конце земного шара, например на грузинские флаги и явно чужую речь. В репостах и комментариях они возмущены, что этот произвол происходит в "свободной" стране.

"Это не Китай, Россия или Иран. Это США!" — написал один из них.

"Это США, где свобода — лишь статуя", — возмутился другой.

"Протест незаконен? Полиция воюет с населением? Должны ли мы дать сдачи?" — вопрошает шокированный пользователь.

А другие американцы, поддерживающие действия Израиля, только рады работе полиции в "Джорджии". По их словам, протест, который автор оригинального поста называет "мирным", не является таковым, а силовики имеют полное право не сдерживаться.

"В этих террористах нет ничего мирного", — указал один из комментаторов.