Путин назвал "политической пургой" угрозы еврокомиссара премьеру Грузии 24 мая, 15:39 Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин предложил не обращать внимания на "политическую пургу" еврокомиссаров. Так он ответил на вопрос о том, что Европа угрожает расправой грузинским политикам, настаивающим на принятии закона об иноагентах.

"Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал, — там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу", — пояснил Путин на пресс-конференции во время своего визита в Минск.

Он повторил, что "политическая пурга" говорит только о безответственности чиновников из ЕС, которые перестали быть достойными собеседниками. Путин отметил, что это вызывает горькое сожаление.

Авторы Татьяна Миссуми