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Путин назвал "политической пургой" угрозы еврокомиссара премьеру Грузии

24 мая, 15:39
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин предложил не обращать внимания на "политическую пургу" еврокомиссаров. Так он ответил на вопрос о том, что Европа угрожает расправой грузинским политикам, настаивающим на принятии закона об иноагентах.

"Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал, — там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу", — пояснил Путин на пресс-конференции во время своего визита в Минск.

Он повторил, что "политическая пурга" говорит только о безответственности чиновников из ЕС, которые перестали быть достойными собеседниками. Путин отметил, что это вызывает горькое сожаление.

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Напомним, в Грузии правящая партия пытается провести закон об иноагентах, объясняя это тем, что НКО получают деньги из-за рубежа, поэтому политически ангажированы. США призвали не принимать закон, пригрозив карательными мерами, нормативный акт якобы "собьёт Грузию с демократического пути". Разочарование поведением Тбилиси высказали и в Европе. Глава грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе заявил, что еврокомиссар Оливер Варгейи намекнул ему на риск повторения судьбы расстрелянного в упор премьера Словакии Роберта Фицо, если Грузия продолжит упорствовать с законом об иноагентах. В свою очередь Варгейм пояснил, что действительно упомянул покушение на Фицо в телефонном разговоре с Кобахидзе, но его слова якобы вырваны из контекста и угроз не было. Пока что Тбилиси не намерены отказываться от идеи принятия резонансного закона.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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