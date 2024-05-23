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Регион
23 мая, 14:40

"Вы же видели, что случилось с Фицо": Премьер Грузии рассказал об угрозах от еврокомиссара

Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему, говоря о покушении на Фицо

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в беседе о принятом законе об иностранных агентах один из еврокомиссаров делал ему угрожающие намёки, приводя в пример недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Его слова приводятся на официальном сайте кабинета министров.

"Даже на фоне продолжительного шантажа [со стороны Запада] была ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнёры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны", рассказал Кобахидзе.

СВР: Покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору
СВР: Покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору

Напомним, что 14 мая в парламенте Грузии был принят законопроект о прозрачности иностранного влияния, вызвавший в обществе широкий резонанс, сопровождавшийся массовыми протестами. Представители оппозиции выходили на митинги, считая, что он станет причиной увеличения дистанции с Западом, в частности в вопросе присоединения к Евросоюзу. В свою очередь, правящая партия считает, что надёжная защита национальных интересов государства без этого законопроекта невозможна. Ситуацию прокомментировал и Белый дом, пообещав Грузии "фундаментальный пересмотр" двусторонних отношений, после чего президент страны Саломе Зурабишвили назвала закон "русским" и наложила на него вето, которое, впрочем, парламент может преодолеть, набрав нужное количество голосов.

Как уже рассказывал Life.ru, попытка убийства словацкого лидера Роберта Фицо была предпринята 15 мая. 71-летний писатель Юрай Цинтула произвёл в политика несколько выстрелов, после чего попытался сбежать, но его сразу же задержали. Следствие ведёт работу по установлению его сообщников. Самого же премьер-министра экстренно госпитализировали вертолётом. Медики провели ему несколько операций, Фицо балансировал на грани смерти, но сейчас его состояние улучшилось, он пришёл в сознание и может общаться со своим окружением.

Юрий Лысенко
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