"Вы же видели, что случилось с Фицо": Премьер Грузии рассказал об угрозах от еврокомиссара

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в беседе о принятом законе об иностранных агентах один из еврокомиссаров делал ему угрожающие намёки, приводя в пример недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Его слова приводятся на официальном сайте кабинета министров.

"Даже на фоне продолжительного шантажа [со стороны Запада] была ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнёры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны", — рассказал Кобахидзе.