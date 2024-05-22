СВР: Покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA/MARTIN DIVISEK
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что западные элиты переходят к открытому политическому террору против "инакомыслящих". Об этом сообщает Служба внешней разведки России.
"Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удаётся сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", — цитирует ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.
В СВР назвали притворными пожелания Фицо выздоровления от ряда западных стран.
Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В премьер-министра Словакии несколько раз прямо на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Нападавший попытался скрыться, но сразу был задержан. Следствие выясняет, были ли у него пособники. Сам Фицо был срочно госпитализирован на вертолёте, политик перенёс несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти, но к настоящему моменту Фицо чувствует себя лучше, находится в сознании и общается с окружением.