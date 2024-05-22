СВР: Покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что западные элиты переходят к открытому политическому террору против "инакомыслящих". Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

"Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удаётся сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", — цитирует ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.