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СВР: Покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору

22 мая, 08:34
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA/MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA/MARTIN DIVISEK

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что западные элиты переходят к открытому политическому террору против "инакомыслящих". Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

"Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удаётся сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", — цитирует ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.

В СВР назвали притворными пожелания Фицо выздоровления от ряда западных стран.

Европейские чиновники опасаются, что "новый" Фицо может стать куда радикальнее относительно НАТО
Европейские чиновники опасаются, что "новый" Фицо может стать куда радикальнее относительно НАТО

Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В премьер-министра Словакии несколько раз прямо на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Нападавший попытался скрыться, но сразу был задержан. Следствие выясняет, были ли у него пособники. Сам Фицо был срочно госпитализирован на вертолёте, политик перенёс несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти, но к настоящему моменту Фицо чувствует себя лучше, находится в сознании и общается с окружением.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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