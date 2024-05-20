Европейские чиновники опасаются, что "новый" Фицо может стать куда радикальнее относительно НАТО

Европейские чиновники боятся, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения займёт более "разрушительную" позицию в НАТО. Об этом пишет Financial Times.

"Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как [премьер Венгрии Виктор] Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции", — отмечает издание.

В то же время неназванный высокопоставленный источник газеты утверждает, что глава словацкого правительства в частном порядке проявлял себя более компромиссно, чем публично, делая "воинственные" заявления. По его словам, Фицо "определённо не в лиге Орбана".