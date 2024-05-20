Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 09:38

Европейские чиновники опасаются, что "новый" Фицо может стать куда радикальнее относительно НАТО

FT: В Европе боятся, что Фицо после покушения будет мешать работе НАТО

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Европейские чиновники боятся, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения займёт более "разрушительную" позицию в НАТО. Об этом пишет Financial Times.

"Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как [премьер Венгрии Виктор] Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции", — отмечает издание.

В то же время неназванный высокопоставленный источник газеты утверждает, что глава словацкого правительства в частном порядке проявлял себя более компромиссно, чем публично, делая "воинственные" заявления. По его словам, Фицо "определённо не в лиге Орбана".

Тем временем сами словаки оказались ошеломлены покушением и теперь гадают, каким станет премьер после выздоровления: "перевернёт ли он страницу" или решит отомстить и укрепить свою власть.

"Они бескомпромиссны": В Боснии раскрыли, кто стоит за покушением на Фицо
"Они бескомпромиссны": В Боснии раскрыли, кто стоит за покушением на Фицо

Напомним, покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая, когда премьер Словакии завершил выездное совещание правительства в городе Гандлова. Нападавший — 71-летний писатель Юрай Цинтула — несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но был сразу задержан. Правоохранители проверяют версию о том, что стрелок мог действовать не один. Фицо уже провели несколько операций, его состояние стабилизировалось.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Покушение на премьера Словакии
  • ЕС
  • Словакия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров