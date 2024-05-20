Европейские чиновники опасаются, что "новый" Фицо может стать куда радикальнее относительно НАТО
FT: В Европе боятся, что Фицо после покушения будет мешать работе НАТО
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Европейские чиновники боятся, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения займёт более "разрушительную" позицию в НАТО. Об этом пишет Financial Times.
"Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как [премьер Венгрии Виктор] Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции", — отмечает издание.
В то же время неназванный высокопоставленный источник газеты утверждает, что глава словацкого правительства в частном порядке проявлял себя более компромиссно, чем публично, делая "воинственные" заявления. По его словам, Фицо "определённо не в лиге Орбана".
Тем временем сами словаки оказались ошеломлены покушением и теперь гадают, каким станет премьер после выздоровления: "перевернёт ли он страницу" или решит отомстить и укрепить свою власть.
Напомним, покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая, когда премьер Словакии завершил выездное совещание правительства в городе Гандлова. Нападавший — 71-летний писатель Юрай Цинтула — несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но был сразу задержан. Правоохранители проверяют версию о том, что стрелок мог действовать не один. Фицо уже провели несколько операций, его состояние стабилизировалось.