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Регион
20 мая, 02:06

"Они бескомпромиссны": В Боснии раскрыли, кто стоит за покушением на Фицо

Депутат из БиГ Вулич: За покушением на премьера Словакии Фицо стоят англосаксы

За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могут стоять англосаксы. С таким заявлением выступила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины (БиГ) Саня Вулич.

Она подчеркнула, что сербский народ неоднократно испытывал на себе удары Соединённых Штатов и Великобритании. По словам парламентария, эти страны прибегают к силовому методу разрешения ситуации, когда их не слушают.

"Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался", — сказала Вулич "Российской газете".

Собеседница издания предположила, что общественность сможет узнать новые подробности произошедшего после того, как глава словацкого правительства пойдёт на поправку. По её словам, в любом случае покушение является бесчеловечным поступком.

"Я уверена, что за организацией покушения стоят англосаксы и немцы. Они бескомпромиссны и недемократичны, привыкли прибегать к насилию", — заявила Вулич, упомянув бомбардировки Югославии боеприпасами с обеднённым ураном.

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Напомним, покушение на Фицо произошло днём 15 мая. Впоследствии нападавшего задержали и отправили под стражу. Преступником оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Сейчас силовики проверяют версию о его возможном сообщнике. Словацкому премьеру уже провели несколько операций, в настоящее время его состояние стабилизировалось.

Обложка ©

Flickr / OECD

Алексей Соловьёв
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