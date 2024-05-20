"Они бескомпромиссны": В Боснии раскрыли, кто стоит за покушением на Фицо

За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могут стоять англосаксы. С таким заявлением выступила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины (БиГ) Саня Вулич.

Она подчеркнула, что сербский народ неоднократно испытывал на себе удары Соединённых Штатов и Великобритании. По словам парламентария, эти страны прибегают к силовому методу разрешения ситуации, когда их не слушают.

"Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался", — сказала Вулич "Российской газете".

Собеседница издания предположила, что общественность сможет узнать новые подробности произошедшего после того, как глава словацкого правительства пойдёт на поправку. По её словам, в любом случае покушение является бесчеловечным поступком.