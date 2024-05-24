Путин: Россия проводит ядерные учения для слаженности, а не нагнетания ситуации
Проводя ядерные учения, Россия ничуть не нагнетает обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, они проводятся по плану с целью отработки и посвящены слаженности.
"Всё это у нас происходит в плановом порядке, и мы здесь ничего не нагнетаем. Но, как было сказано, всё должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности. Слаженности и посвящены учения", — пояснил глава государства по итогам российско-белорусских переговоров.
В Минске российский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе напомнил, что наша страна регулярно проводила учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Глава государства добавил, что ситуация изменилась лишь в том, что теперь к манёврам привлечена Белоруссия.
Life.ru