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Регион
24 мая, 15:23

Путин: Россия проводит ядерные учения для слаженности, а не нагнетания ситуации

Проводя ядерные учения, Россия ничуть не нагнетает обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, они проводятся по плану с целью отработки и посвящены слаженности.

"Всё это у нас происходит в плановом порядке, и мы здесь ничего не нагнетаем. Но, как было сказано, всё должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности. Слаженности и посвящены учения", — пояснил глава государства по итогам российско-белорусских переговоров.

Приказ Путина об учениях с ядерным оружием вызвал бурную реакцию в Вашингтоне
Приказ Путина об учениях с ядерным оружием вызвал бурную реакцию в Вашингтоне

В Минске российский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе напомнил, что наша страна регулярно проводила учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Глава государства добавил, что ситуация изменилась лишь в том, что теперь к манёврам привлечена Белоруссия.

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Николь Вербер
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