Кобахидзе: К 2030 году Грузия планирует вернуть Абхазию и Южную Осетию и войти в ЕС
Премьер Грузии Кобахидзе захотел вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Kay Nietfeld
К 2030 году Грузия планирует вернуть Абхазию, Южную Осетию и вступить в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе, поздравляя граждан с Днём независимости. Как Тбилиси добьётся этого, политик не указал.
"Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединённой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами. Объединённая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи", — написал он в одной из социальных сетей.
Ранее издание Politico раскрыло дату начала официальных переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Так, они состоятся 25 июня и будут приурочены к саммиту объединения.