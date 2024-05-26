Кобахидзе: К 2030 году Грузия планирует вернуть Абхазию и Южную Осетию и войти в ЕС

К 2030 году Грузия планирует вернуть Абхазию, Южную Осетию и вступить в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе, поздравляя граждан с Днём независимости. Как Тбилиси добьётся этого, политик не указал.

"Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединённой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами. Объединённая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи", — написал он в одной из социальных сетей.