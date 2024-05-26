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Регион
26 мая, 13:38

Кобахидзе: К 2030 году Грузия планирует вернуть Абхазию и Южную Осетию и войти в ЕС

Премьер Грузии Кобахидзе захотел вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Kay Nietfeld

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Kay Nietfeld

К 2030 году Грузия планирует вернуть Абхазию, Южную Осетию и вступить в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе, поздравляя граждан с Днём независимости. Как Тбилиси добьётся этого, политик не указал.

"Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединённой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами. Объединённая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи", — написал он в одной из социальных сетей.

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Ранее издание Politico раскрыло дату начала официальных переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Так, они состоятся 25 июня и будут приурочены к саммиту объединения.

Матвей Константинов
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