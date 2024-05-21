СМИ раскрыли дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Евросоюз (ЕС) собирается начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.

"Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня", — указано в материале.