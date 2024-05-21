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Регион
21 мая, 07:43

СМИ раскрыли дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Politico: ЕС планирует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня

Евросоюз (ЕС) собирается начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.

"Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня", — указано в материале.

По информации издания, переговоры приурочат к старту саммита ЕС, который пройдёт с 24 по 25 июня.

В Евросоюзе требуют часть суверенитета Украины
В Евросоюзе требуют часть суверенитета Украины

Напомним, в декабре 2023 года страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. При этом в Кремле отметили, что оба государства не соответствуют критериям вступления в объединение. Несмотря на это, Владимир Зеленский испробовал уже не один десяток способов попасть в заветное сообщество. Ранее он потребовал принять Украину в ЕС, заявив, что в случае отказа Европа покажет свою слабость президенту РФ Владимиру Путину. Но верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ясно даёт понять, что союз с помощью Киева лишь добивается своих целей, а не помогает украинской власти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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