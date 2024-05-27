В Госдуме объяснили смысл заявления Грузии о желании вернуть Южную Осетию
Депутат Затулин: Желание Грузии вернуть Абхазию — оправдание перед Западом
Слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возвращении к 2030 году в состав страны Абхазии и Южной Осетии объясняются стремлением продемонстрировать свой патриотизм и оправдаться перед Западом. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"Каким образом до 2030 года он вернёт Абхазию и Южную Осетию, которые развиваются как самостоятельные государства, находятся под защитой России и признаны в этом качестве, я не очень понимаю. У меня возникает впечатление, что таким путём премьер-министр Грузии хотел бы лишний раз заявить о себе как о политике, который ни в чём не уступит оппозиции в претензиях на вступление в Европейский союз или возвращении Абхазии и Южной Осетии", — поделился в беседе с "Газетой.ru" парламентарий.
По его словам, скорее всего, это вызвано обострением внутриполитической борьбы в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах. К тому же власти хотят показать, что на самом деле не находятся под российским влиянием, хоть и поддержали этот закон, несмотря на возражения Запада.
"Мы ставим перед собой цели, которые конфликтны с Россией, и вы можете быть спокойны в отношении нашей ориентации на определённые приоритеты в нашей политике, которые идут вразрез с интересами России". Он оправдывается перед внутренней оппозицией и перед Западом", — объяснил депутат.
Напомним, в воскресенье, 26 мая, председатель грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе, поздравляя своих соотечественников с Днём независимости страны, заявил, что Грузия к 2030 году планирует вернуть Абхазию, Южную Осетию и вступить в Европейский союз. Каким образом это будет сделано, политик не уточнил.
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