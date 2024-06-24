В Шотландии после серии взрывов на промышленном объекте начался пожар

В шотландском городе Глазго произошли взрывы, а после вспыхнул пожар на промышленном объекте. Точная причина возгорания пока не известна. На данный момент пострадавших нет, сообщает Би-би-си.

Местные жители сообщают, что взрывы были похожи на запуск праздничных салютов. Инцидент произошёл неподалёку от аэропорта, но о воздушных ограничениях пока не заявляли. Экстренные службы Глазго рекомендовали жителям не открывать окна и не включать кондиционеры в машинах. У места происшествия перекрыты автомобильные дороги. Пока не известно, на каком именно объекте произошёл пожар.