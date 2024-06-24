Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 06:15

В Шотландии после серии взрывов на промышленном объекте начался пожар

В Шотландии начался пожар после взрывов на промышленном объекте. Обложка © Х / AyeSeeAyeDo

В Шотландии начался пожар после взрывов на промышленном объекте. Обложка © Х / AyeSeeAyeDo

В шотландском городе Глазго произошли взрывы, а после вспыхнул пожар на промышленном объекте. Точная причина возгорания пока не известна. На данный момент пострадавших нет, сообщает Би-би-си.

Кадры пожара в Шотландии. Видео © Х / Eatlovepray22

Местные жители сообщают, что взрывы были похожи на запуск праздничных салютов. Инцидент произошёл неподалёку от аэропорта, но о воздушных ограничениях пока не заявляли. Экстренные службы Глазго рекомендовали жителям не открывать окна и не включать кондиционеры в машинах. У места происшествия перекрыты автомобильные дороги. Пока не известно, на каком именно объекте произошёл пожар.

Взрыв привёл к пожару на энергообъекте во Львовской области
Взрыв привёл к пожару на энергообъекте во Львовской области

Ранее Life.ru рассказывал, что в Новороссийске удалось потушить пожар на мусорном полигоне, который длился с 9 июня. Площадь горения составляла около 1000 квадратных метров. В операции участвовали 60 специалистов и 25 единиц техники.

Николай Рюмин
  • Новости
  • шотландия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров