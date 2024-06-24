В Шотландии после серии взрывов на промышленном объекте начался пожар
В Шотландии начался пожар после взрывов на промышленном объекте. Обложка © Х / AyeSeeAyeDo
В шотландском городе Глазго произошли взрывы, а после вспыхнул пожар на промышленном объекте. Точная причина возгорания пока не известна. На данный момент пострадавших нет, сообщает Би-би-си.
Кадры пожара в Шотландии. Видео © Х / Eatlovepray22
Местные жители сообщают, что взрывы были похожи на запуск праздничных салютов. Инцидент произошёл неподалёку от аэропорта, но о воздушных ограничениях пока не заявляли. Экстренные службы Глазго рекомендовали жителям не открывать окна и не включать кондиционеры в машинах. У места происшествия перекрыты автомобильные дороги. Пока не известно, на каком именно объекте произошёл пожар.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Новороссийске удалось потушить пожар на мусорном полигоне, который длился с 9 июня. Площадь горения составляла около 1000 квадратных метров. В операции участвовали 60 специалистов и 25 единиц техники.