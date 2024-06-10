В Новороссийске несколько часов горит мусорный полигон на 1000 квадратах

В Новороссийске горит мусорный полигон на площади около 1000 квадратов. О мощнейшем пожаре, который пытаются потушить уже несколько часов, написал в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

В Новороссийске тушат пожар на 1000 квадратов мусорного полигона. Видео © SHOT

Возгорание началось около пяти часов вечера, и огонь сумел быстро распространиться. В районе нескольких километров от происшествия трудно дышать из-за едкого дыма. Причины пока неизвестны. К счастью, пожар локализован и теперь специалисты работают над его полной ликвидацией.

"Процесс ликвидации возгорания усложнился из-за смены направления ветра. Основные работы проводятся на вершине свалки. Сейчас спасатели отсыпают грунт и продолжают пролив водой. Всего задействовано 25 единиц техники, 60 человек", — уточнил Кравченко.

В Новороссийске тушат пожар на 1000 квадратов мусорного полигона. Видео © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска