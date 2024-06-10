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9 июня, 22:16

В Новороссийске несколько часов горит мусорный полигон на 1000 квадратах

Мэр Кравченко: В Новороссийске тушат пожар на 1000 квадратов мусорного полигона

В Новороссийске горит мусорный полигон на площади около 1000 квадратов. О мощнейшем пожаре, который пытаются потушить уже несколько часов, написал в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

В Новороссийске тушат пожар на 1000 квадратов мусорного полигона. Видео © SHOT

Возгорание началось около пяти часов вечера, и огонь сумел быстро распространиться. В районе нескольких километров от происшествия трудно дышать из-за едкого дыма. Причины пока неизвестны. К счастью, пожар локализован и теперь специалисты работают над его полной ликвидацией.

"Процесс ликвидации возгорания усложнился из-за смены направления ветра. Основные работы проводятся на вершине свалки. Сейчас спасатели отсыпают грунт и продолжают пролив водой. Всего задействовано 25 единиц техники, 60 человек", — уточнил Кравченко.

В Новороссийске тушат пожар на 1000 квадратов мусорного полигона. Видео © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Одного человека спасли из пожара в московской многоэтажке
Одного человека спасли из пожара в московской многоэтажке

Ранее автокран вспыхнул на Третьем транспортном кольце в Москве. Столб густого чёрного дыма был виден за сотни метров от места ЧП. Всё произошло на улице Новая Башиловка около девяти вечера. Автокран выгорел буквально за считаные минуты.

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Кадр видео SHOT

Анатолий Симоненко
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