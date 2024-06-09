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9 июня, 18:22

Автокран загорелся на ТТК в Москве

Автокран вспыхнул на Третьем транспортном кольце в Москве. Столб густого чёрного дыма был виден за сотни метров от места ЧП. Кадры разгорающегося пожара публикует SHOT.

Автокран вспыхнул на ТТК в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло на улице Новая Башиловка около девяти вечера. Автокран загорелся полностью и выгорел буквально за считаные минуты. Причина возгорания пока не известна. Также нет и информации о жертвах. По предварительным данным, никто не пострадал.

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А до этого пожар разгорелся в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре. Спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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