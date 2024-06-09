Одного человека спасли из пожара в московской многоэтажке
В Москве произошёл пожар в многоэтажке. Обложка © 360.ru
В Москве произошёл пожар в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре, спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.
В Москве произошёл пожар в многоэтажке. Видео © 360.ru
На кадрах видно, что чёрный дым выходит из окон квартиры, внутри которой огонь. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что двухэтажный многоквартирный дом в Уфе загорелся из-за неисправности кондиционера. В результате инцидента погибла семейная пара, её 17-летняя дочь выжила.