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Одного человека спасли из пожара в московской многоэтажке

9 июня, 18:03
В Москве произошёл пожар в многоэтажке. Обложка © 360.ru

В Москве произошёл пожар в многоэтажке. Обложка © 360.ru

В Москве произошёл пожар в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре, спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.

В Москве произошёл пожар в многоэтажке. Видео © 360.ru

На кадрах видно, что чёрный дым выходит из окон квартиры, внутри которой огонь. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Звали на помощь из окон: Пожар произошёл сауне с людьми в Хабаровске
Звали на помощь из окон: Пожар произошёл сауне с людьми в Хабаровске

Ранее сообщалось, что двухэтажный многоквартирный дом в Уфе загорелся из-за неисправности кондиционера. В результате инцидента погибла семейная пара, её 17-летняя дочь выжила.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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