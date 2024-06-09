Звали на помощь из окон: Пожар произошёл сауне с людьми в Хабаровске

Один человек пострадал при пожаре в здании по улице Шелеста в Хабаровске. По информации Amur Mash, пламя охватило сауну в подвале отеля Guru.

Как выяснил канал, пожар произошёл в парилке, где находилась семья с тремя детьми. Людям пришлось выбивать окна самостоятельно, ведь персонал заведения даже и не пытался им помочь. Остальные гости злополучной сауны звали на помощь из окон.

Трагедии удалось избежать благодаря подоспевшим пожарным. По информации регионального управления МЧС, всего из горящего здания спасли 32 человека, в их числе — семь детей. Один человек пострадал, он госпитализирован.

"По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка", — добавили в ведомстве.