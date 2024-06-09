Звали на помощь из окон: Пожар произошёл сауне с людьми в Хабаровске
Один человек пострадал при пожаре в сауне Хабаровска
Один человек пострадал при пожаре в здании по улице Шелеста в Хабаровске. По информации Amur Mash, пламя охватило сауну в подвале отеля Guru.
Как выяснил канал, пожар произошёл в парилке, где находилась семья с тремя детьми. Людям пришлось выбивать окна самостоятельно, ведь персонал заведения даже и не пытался им помочь. Остальные гости злополучной сауны звали на помощь из окон.
Трагедии удалось избежать благодаря подоспевшим пожарным. По информации регионального управления МЧС, всего из горящего здания спасли 32 человека, в их числе — семь детей. Один человек пострадал, он госпитализирован.
"По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка", — добавили в ведомстве.
Ранее на НПЗ в Коми произошёл пожар, погибло два человека. Один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Причины ЧП выясняются. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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