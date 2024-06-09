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9 июня, 02:23

Звали на помощь из окон: Пожар произошёл сауне с людьми в Хабаровске

Один человек пострадал при пожаре в сауне Хабаровска

Один человек пострадал при пожаре в здании по улице Шелеста в Хабаровске. По информации Amur Mash, пламя охватило сауну в подвале отеля Guru.

Как выяснил канал, пожар произошёл в парилке, где находилась семья с тремя детьми. Людям пришлось выбивать окна самостоятельно, ведь персонал заведения даже и не пытался им помочь. Остальные гости злополучной сауны звали на помощь из окон.

Трагедии удалось избежать благодаря подоспевшим пожарным. По информации регионального управления МЧС, всего из горящего здания спасли 32 человека, в их числе — семь детей. Один человек пострадал, он госпитализирован.

"По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка", — добавили в ведомстве.

Пять человек пострадали в результате пожара в сауне в Москве
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Ранее на НПЗ в Коми произошёл пожар, погибло два человека. Один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Причины ЧП выясняются. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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