На НПЗ в Коми произошёл пожар, есть погибшие
SHOT: При пожаре на НПЗ в Коми погибло два человека
Пожарные тушат возгорание на Ухтинском НПЗ в Коми. Обложка © Telegram / Республика Коми Z / МЧС России
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте в Республике Коми в воскресенье, 2 июня, произошёл пожар, загорелся один из резервуаров. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. По информации SHOT, в результате происшествия погибло два человека.
"В Ухте локализуют пожар на НПЗ. В резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в четырёх километрах от города) происходит возгорание в резервуаре РВС-10000. На месте работают 74 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники", — заявили власти республики.
Как сообщает SHOT, в результате случившегося погибли два работника подрядной организации завода, один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Причины ЧП выясняются.
Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае на нефтебазе случился пожар в результате атаки украинских дронов. Два сотрудника госпитализированы с осколочными ранениями, их жизни ничего не угрожает.