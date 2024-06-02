На НПЗ в Коми произошёл пожар, есть погибшие

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте в Республике Коми в воскресенье, 2 июня, произошёл пожар, загорелся один из резервуаров. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. По информации SHOT, в результате происшествия погибло два человека.

"В Ухте локализуют пожар на НПЗ. В резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в четырёх километрах от города) происходит возгорание в резервуаре РВС-10000. На месте работают 74 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники", — заявили власти республики.