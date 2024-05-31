Двое пострадавших на нефтебазе на Кубани получили осколочные ранения

В результате атаки БПЛА в Темрюкском районе Краснодарского края два сотрудника нефтебазы получили осколочные ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

"Оба пострадавших лёгкие. Один получил осколочные ранения лопатки, травмы не тяжёлые. Второй — осколочные ранения подмышки и левой ягодицы, травмы также не тяжёлые", — говорится в сообщении.