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Регион
31 мая, 06:22

Двое пострадавших на нефтебазе на Кубани получили осколочные ранения

Нефтебаза на Кубани после ликвидации возгорания. Обложка © Telegram / Фёдор Бабенков

Нефтебаза на Кубани после ликвидации возгорания. Обложка © Telegram / Фёдор Бабенков

В результате атаки БПЛА в Темрюкском районе Краснодарского края два сотрудника нефтебазы получили осколочные ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

"Оба пострадавших лёгкие. Один получил осколочные ранения лопатки, травмы не тяжёлые. Второй — осколочные ранения подмышки и левой ягодицы, травмы также не тяжёлые", — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что на нефтебазе случился пожар в результате атаки украинских дронов. Два сотрудника госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Возгорание уже ликвидировано.

Три цистерны загорелись после атаки на нефтебазу в Краснодарском крае
Три цистерны загорелись после атаки на нефтебазу в Краснодарском крае
Николай Рюмин
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