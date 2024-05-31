Три цистерны загорелись после атаки на нефтебазу в Краснодарском крае
Три цистерны с нефтепродуктами загорелись на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края после удара украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Сейчас идёт ликвидация возгорания, пожару присвоена высокая категория сложности. Пострадали несколько сотрудников предприятия, им оказывают медицинскую помощь. Остальных эвакуировали.
Также атака дронов отражена в Новороссийске, где специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Атака ВСУ на регион отражалась и в ночь на 30 мая. Сначала ПВО сбила пять летающих устройств, а затем ещё один дрон. Обломки одного БПЛА упали на трансформаторную подстанцию в станице Вышестеблиевской.
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