Обломки сбитого БПЛА упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае

Обломки беспилотника ВСУ рухнули на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае. Сооружение получило некритический ущерб, сообщили в телеграм-канале краевого оперативного штаба.

"В станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идёт оценка нанесённого ущерба оборудованию. Пострадавших нет", — сказано в публикации.