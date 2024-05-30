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Регион
30 мая, 06:33

Обломки сбитого БПЛА упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае

Обломки беспилотника ВСУ рухнули на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае. Сооружение получило некритический ущерб, сообщили в телеграм-канале краевого оперативного штаба.

"В станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идёт оценка нанесённого ущерба оборудованию. Пострадавших нет", — сказано в публикации.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что сегодня утром украинская армия предприняла попытку синхронной атаки несколькими беспилотниками по объектам в Краснодарском крае. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов противника над регионом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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