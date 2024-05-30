Пять украинских дронов сбито при синхронной атаке на Кубань
Средства ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией Краснодарского края
Пять украинских беспилотных летательных аппаратов сбила утром над Краснодарским краем российская Противовоздушная оборона. О предотвращении удара сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 7:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края", — уточнили в военном ведомстве.
А ночью ПВО работала над Белгородской областью. Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа, где оказалась повреждена линия электропередачи.
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