Пять украинских дронов сбито при синхронной атаке на Кубань

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов сбила утром над Краснодарским краем российская Противовоздушная оборона. О предотвращении удара сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 7:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края", — уточнили в военном ведомстве.