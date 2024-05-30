Над Азовским и Чёрным морями уничтожили 8 ракет ATACMS и 8 дронов

Средства противовоздушной обороны отразили очередные попытки Киева атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение ночи над акваторией Азовского моря уничтожено восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, а над Чёрным морем вблизи побережья Крыма перехвачено восемь беспилотников.

Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова.