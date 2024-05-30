Российская ПВО сбила украинский дрон над Краснодарским краем
Российские системы противовоздушной обороны около 8:20 мск сбили украинский беспилотник самолётного типа над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — говорится в сообщении ведомства.
А накануне в Минобороны России назвали максимальную дальность полёта беспилотников ВСУ. Так, украинские БПЛА теперь способны преодолевать расстояние в две с половиной тысячи километров.
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