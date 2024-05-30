Российская ПВО сбила украинский дрон над Краснодарским краем

Российские системы противовоздушной обороны около 8:20 мск сбили украинский беспилотник самолётного типа над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — говорится в сообщении ведомства.