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Регион
30 мая, 07:52

Российская ПВО сбила украинский дрон над Краснодарским краем

Российские системы противовоздушной обороны около 8:20 мск сбили украинский беспилотник самолётного типа над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — говорится в сообщении ведомства.

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А накануне в Минобороны России назвали максимальную дальность полёта беспилотников ВСУ. Так, украинские БПЛА теперь способны преодолевать расстояние в две с половиной тысячи километров.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Александра Вишнякова
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