В Минобороны России назвали максимальную дальность полёта беспилотников ВСУ

Украинские БПЛА теперь способны преодолевать расстояние в две с половиной тысячи километров, рассказал начальник службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов в ходе пленарного заседания "Безопасность территорий, граждан и объектов критически важной инфраструктуры" на Международном салоне "Комплексная безопасность".

"Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до двух с половиной тысяч километров, и многие [российские] регионы об этом знают", — отметил Богданов.

При этом, по его словам, столица России надёжно защищена от дронов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Москва закупила на средства из своего бюджета.