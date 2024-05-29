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Регион
29 мая, 10:13
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В Минобороны России назвали максимальную дальность полёта беспилотников ВСУ

Глава службы РЭБ ВКС России: Дроны ВСУ могут пролетать до 2500 километров

Украинские БПЛА теперь способны преодолевать расстояние в две с половиной тысячи километров, рассказал начальник службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов в ходе пленарного заседания "Безопасность территорий, граждан и объектов критически важной инфраструктуры" на Международном салоне "Комплексная безопасность".

"Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до двух с половиной тысяч километров, и многие [российские] регионы об этом знают", — отметил Богданов.

При этом, по его словам, столица России надёжно защищена от дронов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Москва закупила на средства из своего бюджета.

"Город Москва у нас успешно прикрыт. Сергей Семёнович Собянин (мэр российской столицы. — Прим. Life.ru) выделил финансирование. Мы, как модераторы, определяем, какие средства эффективны, где их можно купить, сколько это примерно стоит", — говорит Богданов.

Беспилотник упал под Орском в Оренбургской области
Беспилотник упал под Орском в Оренбургской области

Ранее в подмосковной Балашихе силы ПВО сбили украинский беспилотник, обломки которого упали на частный дом. Среди местных пострадавших нет, так как люди успели покинуть жилище. Life.ru публиковал видео с полётом того самого дрона за несколько минут до его уничтожения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Владимир Озеров
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