В Минобороны России назвали максимальную дальность полёта беспилотников ВСУ
Глава службы РЭБ ВКС России: Дроны ВСУ могут пролетать до 2500 километров
Украинские БПЛА теперь способны преодолевать расстояние в две с половиной тысячи километров, рассказал начальник службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов в ходе пленарного заседания "Безопасность территорий, граждан и объектов критически важной инфраструктуры" на Международном салоне "Комплексная безопасность".
"Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до двух с половиной тысяч километров, и многие [российские] регионы об этом знают", — отметил Богданов.
При этом, по его словам, столица России надёжно защищена от дронов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Москва закупила на средства из своего бюджета.
"Город Москва у нас успешно прикрыт. Сергей Семёнович Собянин (мэр российской столицы. — Прим. Life.ru) выделил финансирование. Мы, как модераторы, определяем, какие средства эффективны, где их можно купить, сколько это примерно стоит", — говорит Богданов.
Ранее в подмосковной Балашихе силы ПВО сбили украинский беспилотник, обломки которого упали на частный дом. Среди местных пострадавших нет, так как люди успели покинуть жилище. Life.ru публиковал видео с полётом того самого дрона за несколько минут до его уничтожения.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta