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Регион
27 мая, 04:04

Беспилотник упал под Орском в Оренбургской области

Правительство Оренбургской области сообщило о падении БПЛА под Орском

В Оренбургской области, в районе города Орска, упал беспилотник. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Инцидент произошёл под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", — приводит сообщение оренбургского кабмина РИА "Новости".

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Ранее в Брянской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника. Сначала один — над Навлинским районом, а затем ещё два — на территориях Севского и Брасовского районов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Никита Никонов
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