Беспилотник упал под Орском в Оренбургской области
Правительство Оренбургской области сообщило о падении БПЛА под Орском
В Оренбургской области, в районе города Орска, упал беспилотник. Об этом сообщили в правительстве региона.
"Инцидент произошёл под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", — приводит сообщение оренбургского кабмина РИА "Новости".
Ранее в Брянской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника. Сначала один — над Навлинским районом, а затем ещё два — на территориях Севского и Брасовского районов.
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