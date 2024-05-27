Богомаз: ПВО сбила два БПЛА самолётного типа в Брянской области
Два украинских беспилотника уничтожены при попытке атаки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО Министерства обороны РФ", — говорится в телеграм-канале Богомаза.
На местах инцидентов работают экстренные и оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет.
Также Богомаз поблагодарил за работу средства противовоздушной обороны (ПВО).
Это не первые БПЛА, которые пытаются атаковать Брянскую область за последние часы. Ранее ПВО сбила украинский дрон над территорией Навлинского района.
ТАСС / Николай Гынгазов