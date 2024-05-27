Богомаз: ПВО сбила два БПЛА самолётного типа в Брянской области

Два украинских беспилотника уничтожены при попытке атаки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО Министерства обороны РФ", — говорится в телеграм-канале Богомаза.

На местах инцидентов работают экстренные и оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет.

Также Богомаз поблагодарил за работу средства противовоздушной обороны (ПВО).