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Регион
27 мая, 03:22

Богомаз: ПВО сбила два БПЛА самолётного типа в Брянской области

Два украинских беспилотника уничтожены при попытке атаки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО Министерства обороны РФ", — говорится в телеграм-канале Богомаза.

На местах инцидентов работают экстренные и оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет.

Также Богомаз поблагодарил за работу средства противовоздушной обороны (ПВО).

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Это не первые БПЛА, которые пытаются атаковать Брянскую область за последние часы. Ранее ПВО сбила украинский дрон над территорией Навлинского района.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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