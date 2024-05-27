Дрон ВСУ упал на топливно-заправочную станцию под Орлом, погиб водитель пожарной части

В Орловской области утром 27 мая упали два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков, в результате одного из инцидентов погиб водитель пожарной части.

По словам губернатора, сначала БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции, расположенной в городе Ливны. В результате там пострадала часть фасада административного здания. Когда туда прибыли сотрудники аварийно-спасательных служб, произошло падение ещё одного украинского беспилотника.

"По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Ещё три сотрудника служб пострадали", — заявил Клычков, отметив, что на месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия.