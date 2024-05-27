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27 мая, 02:18

Дрон ВСУ упал на топливно-заправочную станцию под Орлом, погиб водитель пожарной части

Клычков: В Орловской области БПЛА ВСУ упал на топливно-заправочную станцию

В Орловской области утром 27 мая упали два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков, в результате одного из инцидентов погиб водитель пожарной части.

По словам губернатора, сначала БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции, расположенной в городе Ливны. В результате там пострадала часть фасада административного здания. Когда туда прибыли сотрудники аварийно-спасательных служб, произошло падение ещё одного украинского беспилотника.

"По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Ещё три сотрудника служб пострадали", — заявил Клычков, отметив, что на месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия.

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Это не первый украинский дрон, который атаковал Орловскую область в ночь на 27 мая. Ранее Клычков сообщал об уничтожении беспилотника силами ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Алексей Соловьёв
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