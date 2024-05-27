Украинский дрон попытался атаковать Орловскую область
Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении БПЛА над территорией региона
Украинский беспилотник попытался атаковать Орловскую область, однако силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили его. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
"Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — написал Клычков в своём телеграм-канале.
На месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в районе педагогического колледжа в Белгороде упал и взорвался беспилотник. К счастью, никто не пострадал. Осколки повредили два транспортных средства.
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