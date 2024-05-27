Украинский дрон попытался атаковать Орловскую область

Украинский беспилотник попытался атаковать Орловскую область, однако силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили его. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — написал Клычков в своём телеграм-канале.

На месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов.