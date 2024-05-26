В районе педагогического колледжа в Белгороде упал и взорвался беспилотник
Гладков: Беспилотник ВСУ взорвался в районе педагогического колледжа Белгорода
Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov
В районе педагогического колледжа в Белгороде рухнул и взорвался беспилотник ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией в районе педагогического колледжа никто из мирных жителей не пострадал, осколками повреждены два транспортных средства", — написал он.
Также Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. В трёх жилых домах выбиты окна, посечены заборы, крыши и фасады, также повреждены беседка и теплица. Оперативные службы работают на месте, подомовой обход продолжается.
Ранее Life.ru рассказывал, что от атак дронов со стороны украинской армии сельхозпредприятие под Белгородом осталось без света. Дроны-камикадзе атаковали инфраструктурный объект в селе Муром. Пострадавших нет.