В районе педагогического колледжа в Белгороде упал и взорвался беспилотник

В районе педагогического колледжа в Белгороде рухнул и взорвался беспилотник ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией в районе педагогического колледжа никто из мирных жителей не пострадал, осколками повреждены два транспортных средства", — написал он.

Также Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. В трёх жилых домах выбиты окна, посечены заборы, крыши и фасады, также повреждены беседка и теплица. Оперативные службы работают на месте, подомовой обход продолжается.