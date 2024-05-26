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Регион
26 мая, 14:34

В районе педагогического колледжа в Белгороде упал и взорвался беспилотник

Гладков: Беспилотник ВСУ взорвался в районе педагогического колледжа Белгорода

Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

В районе педагогического колледжа в Белгороде рухнул и взорвался беспилотник ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией в районе педагогического колледжа никто из мирных жителей не пострадал, осколками повреждены два транспортных средства", — написал он.

Также Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. В трёх жилых домах выбиты окна, посечены заборы, крыши и фасады, также повреждены беседка и теплица. Оперативные службы работают на месте, подомовой обход продолжается.

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Ранее Life.ru рассказывал, что от атак дронов со стороны украинской армии сельхозпредприятие под Белгородом осталось без света. Дроны-камикадзе атаковали инфраструктурный объект в селе Муром. Пострадавших нет.

Николай Рюмин
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