Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 23:43

В Белгороде молодожёнам пришлось спасаться в укрытии во время свадьбы

Белгородцы Алексей и Дарья вечером в субботу, 25 мая, отмечали свадьбу в одном из городских ресторанов. Сигнал ракетной опасности прозвучал, когда они дышали свежим воздухом на крыльце.

"Услышали сирену — пошли в укрытие. Хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас всё хорошо", — рассказала Дарья РИА "Новости", добавив, что праздник им испортить не удалось.

Её новоиспечённый супруг сообщил, что за время празднования ракетная опасность объявлялась дважды. Собравшиеся знали, как себя вести и где прятаться, потому что сотрудники ресторана в начале торжества провели инструктаж.

Другой очевидец, Александр, рассказал, что на его глазах двух пострадавших увезли на скорой. У девушки были поранены голова и нога, а у мужчины — затылок.

Стало известно о повреждениях в Белгороде после удара ВСУ 29 "Вампирами" и "Нептуном"
Стало известно о повреждениях в Белгороде после удара ВСУ 29 "Вампирами" и "Нептуном"

Напомним, вечером 25 мая в Белгороде прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampire и одна противокорабельная ракета "Нептун".

Обложка ©

Telegram / Вячеслав Гладков

Лариса Сафронова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров