В Белгороде молодожёнам пришлось спасаться в укрытии во время свадьбы
Белгородцы Алексей и Дарья вечером в субботу, 25 мая, отмечали свадьбу в одном из городских ресторанов. Сигнал ракетной опасности прозвучал, когда они дышали свежим воздухом на крыльце.
"Услышали сирену — пошли в укрытие. Хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас всё хорошо", — рассказала Дарья РИА "Новости", добавив, что праздник им испортить не удалось.
Её новоиспечённый супруг сообщил, что за время празднования ракетная опасность объявлялась дважды. Собравшиеся знали, как себя вести и где прятаться, потому что сотрудники ресторана в начале торжества провели инструктаж.
Другой очевидец, Александр, рассказал, что на его глазах двух пострадавших увезли на скорой. У девушки были поранены голова и нога, а у мужчины — затылок.
Напомним, вечером 25 мая в Белгороде прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampire и одна противокорабельная ракета "Нептун".
Telegram / Вячеслав Гладков