В Белгороде молодожёнам пришлось спасаться в укрытии во время свадьбы

Белгородцы Алексей и Дарья вечером в субботу, 25 мая, отмечали свадьбу в одном из городских ресторанов. Сигнал ракетной опасности прозвучал, когда они дышали свежим воздухом на крыльце.

"Услышали сирену — пошли в укрытие. Хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас всё хорошо", — рассказала Дарья РИА "Новости", добавив, что праздник им испортить не удалось.

Её новоиспечённый супруг сообщил, что за время празднования ракетная опасность объявлялась дважды. Собравшиеся знали, как себя вести и где прятаться, потому что сотрудники ресторана в начале торжества провели инструктаж.