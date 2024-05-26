Беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбит БПЛА самолётного типа
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что два дрона-камикадзе ударили по селу Муром Белгородской области, там повреждено и обесточено сельхозпредприятие. Ещё один беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекине. А при ударе очередного БПЛА по движущемуся автомобилю в Грайворонском городском округе пострадал водитель. Кроме того, два дрона ударили по селу Новостроевка-Первая.
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