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Регион
26 мая, 20:08

В городской больнице № 2 Белгорода остаются 26 пострадавших при обстрелах ВСУ

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В белгородской городской больнице № 2 остаются 26 человек, пострадавших от обстрелов ВСУ с 11 мая. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Заехал в городскую больницу № 2 города Белгорода проведать наших пострадавших жителей. В настоящий момент здесь получают лечение 26 человек из Шебекина и Белгорода, села Петровка, посёлков Октябрьский, Дубовое и Таврово Белгородского района", — написал Гладков.

Губернатор добавил, что трое раненых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Двое мужчин подключены к аппарату ИВЛ. При вчерашнем обстреле они получили черепно-мозговую травму. У 23 пациентов состояние средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава региона.

Под Белгородом мирная жительница получила контузию после обстрела ВСУ
Под Белгородом мирная жительница получила контузию после обстрела ВСУ

Также Гладков посетил Детскую областную клиническую больницу, где проходят лечение девятилетняя девочка из Белгорода и восьмилетний мальчик из Октябрьского, пострадавшие при атаках ВСУ. Школьница получила осколочное ранение голени, когда дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она ехала с родителями. Врачи достали осколок и обработали рану, состояние ребёнка оценивается как стабильное. Мальчик получил минно-взрывную травму и поверхностную рану поясничной области, когда находился на улице и попал под обстрел. Врачи провели первичную хирургическую обработку. Сейчас состояние школьника оценивается как стабильное, врачи дают позитивный прогноз.

Ещё 24 пострадавших при ударах ВСУ получают лечение в областной клинической больнице Святителя Иоасафа.

"Пострадавшие постоянно находятся под наблюдением специалистов, врачи регулярно проводят необходимые операции и телеконсультации с федеральным центром. Все пациенты находятся в палатах травматологического, ожогового, хирургического, нейрохирургического отделений, а также отделений челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации", — отметил губернатор.

Свыше 10 населённых пунктов Белгородчины остались без света из-за атаки ВСУ
Свыше 10 населённых пунктов Белгородчины остались без света из-за атаки ВСУ

Напомним, вчера, 25 мая, ВСУ настойчиво пытались атаковать Белгородскую область. Ночью в небе над регионом сбили два беспилотника. Днём целями дронов становились сельхозпредприятие и Шебекино. Другие БПЛА сбили в 11:00 и 11:30 мск. Позднее удар снова пришёлся по Шебекину, также пострадал грузовой автомобиль, работавший в поле. Ещё три БПЛА сбили около 14:00. В самом Белгороде вечером прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampire и одна противокорабельная ракета "Нептун". Жертвами ударов ВСУ стали четыре человека.

Атаки продолжились и в воскресенье, 26 мая. Так, два дрона-камикадзе ударили по селу Муром, там повреждено и обесточено сельхозпредприятие. Другой беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекине. Целью ещё одного БПЛА стал движущийся автомобиль в Грайворонском городском округе, пострадал водитель. Два дрона также ударили по селу Новостроевка-Первая.

Никита Никонов
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