В городской больнице № 2 Белгорода остаются 26 пострадавших при обстрелах ВСУ
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В белгородской городской больнице № 2 остаются 26 человек, пострадавших от обстрелов ВСУ с 11 мая. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Заехал в городскую больницу № 2 города Белгорода проведать наших пострадавших жителей. В настоящий момент здесь получают лечение 26 человек из Шебекина и Белгорода, села Петровка, посёлков Октябрьский, Дубовое и Таврово Белгородского района", — написал Гладков.
Губернатор добавил, что трое раненых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Двое мужчин подключены к аппарату ИВЛ. При вчерашнем обстреле они получили черепно-мозговую травму. У 23 пациентов состояние средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава региона.
Также Гладков посетил Детскую областную клиническую больницу, где проходят лечение девятилетняя девочка из Белгорода и восьмилетний мальчик из Октябрьского, пострадавшие при атаках ВСУ. Школьница получила осколочное ранение голени, когда дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она ехала с родителями. Врачи достали осколок и обработали рану, состояние ребёнка оценивается как стабильное. Мальчик получил минно-взрывную травму и поверхностную рану поясничной области, когда находился на улице и попал под обстрел. Врачи провели первичную хирургическую обработку. Сейчас состояние школьника оценивается как стабильное, врачи дают позитивный прогноз.
Ещё 24 пострадавших при ударах ВСУ получают лечение в областной клинической больнице Святителя Иоасафа.
"Пострадавшие постоянно находятся под наблюдением специалистов, врачи регулярно проводят необходимые операции и телеконсультации с федеральным центром. Все пациенты находятся в палатах травматологического, ожогового, хирургического, нейрохирургического отделений, а также отделений челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации", — отметил губернатор.
Напомним, вчера, 25 мая, ВСУ настойчиво пытались атаковать Белгородскую область. Ночью в небе над регионом сбили два беспилотника. Днём целями дронов становились сельхозпредприятие и Шебекино. Другие БПЛА сбили в 11:00 и 11:30 мск. Позднее удар снова пришёлся по Шебекину, также пострадал грузовой автомобиль, работавший в поле. Ещё три БПЛА сбили около 14:00. В самом Белгороде вечером прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampire и одна противокорабельная ракета "Нептун". Жертвами ударов ВСУ стали четыре человека.
Атаки продолжились и в воскресенье, 26 мая. Так, два дрона-камикадзе ударили по селу Муром, там повреждено и обесточено сельхозпредприятие. Другой беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекине. Целью ещё одного БПЛА стал движущийся автомобиль в Грайворонском городском округе, пострадал водитель. Два дрона также ударили по селу Новостроевка-Первая.