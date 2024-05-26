В городской больнице № 2 Белгорода остаются 26 пострадавших при обстрелах ВСУ

В белгородской городской больнице № 2 остаются 26 человек, пострадавших от обстрелов ВСУ с 11 мая. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Заехал в городскую больницу № 2 города Белгорода проведать наших пострадавших жителей. В настоящий момент здесь получают лечение 26 человек из Шебекина и Белгорода, села Петровка, посёлков Октябрьский, Дубовое и Таврово Белгородского района", — написал Гладков.

Губернатор добавил, что трое раненых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Двое мужчин подключены к аппарату ИВЛ. При вчерашнем обстреле они получили черепно-мозговую травму. У 23 пациентов состояние средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава региона.

Также Гладков посетил Детскую областную клиническую больницу, где проходят лечение девятилетняя девочка из Белгорода и восьмилетний мальчик из Октябрьского, пострадавшие при атаках ВСУ. Школьница получила осколочное ранение голени, когда дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она ехала с родителями. Врачи достали осколок и обработали рану, состояние ребёнка оценивается как стабильное. Мальчик получил минно-взрывную травму и поверхностную рану поясничной области, когда находился на улице и попал под обстрел. Врачи провели первичную хирургическую обработку. Сейчас состояние школьника оценивается как стабильное, врачи дают позитивный прогноз.

Ещё 24 пострадавших при ударах ВСУ получают лечение в областной клинической больнице Святителя Иоасафа.