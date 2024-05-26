Под Белгородом мирная жительница получила контузию после обстрела ВСУ
Разрушенный дом в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Мирная жительница получила контузию после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Разрушенный дом в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
"Женщина с контузией сама обратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.
Кроме того, разрушения зафиксированы и в селе Ржевка. В частности, в 20 жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Ещё в трёх домах частично разрушились крыши и стены. Повреждения получили и девять машин, одна из них сгорела. Гладков дополнил, что на территории промышленной зоны произошёл пожар, но его удалось быстро потушить. Вместе с тем повредились сети, которые давали газ, электричество и воду. Аварийные службы в скором времени начнут устранять последствия атаки. Информация о последствиях ещё уточняется.
Глава региона сообщил также, что ВСУ атаковали с помощью дрона посёлок Борисовка. Один мирный житель пострадал в результате падения беспилотника — в это время мужчина находился в машине на стоянке коммерческого предприятия. Пострадавший получил осколочные ранения груди, рук и ног, его госпитализировали. Также при атаке ВСУ повреждены девять машин, три из них загорелись, но пожар удалось быстро потушить.
Напомним, ранее силы ПВО России сбили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" в Белгородской области. Между тем ВСУ уже второй день подряд активно обстреливают Белгородскую область. В частности, 26 мая два дрона-камикадзе ударили по селу Муром, там повреждено и обесточено сельхозпредприятие. Другой беспилотник ударил по грузовому автомобилю в Шебекине. Целью ещё одного дрона стал движущийся автомобиль в Грайворонском городском округе, пострадал водитель. Два дрона также ударили по селу Новостроевка-Первая.