Под Белгородом мирная жительница получила контузию после обстрела ВСУ

Мирная жительница получила контузию после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Разрушенный дом в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Женщина с контузией сама обратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, разрушения зафиксированы и в селе Ржевка. В частности, в 20 жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Ещё в трёх домах частично разрушились крыши и стены. Повреждения получили и девять машин, одна из них сгорела. Гладков дополнил, что на территории промышленной зоны произошёл пожар, но его удалось быстро потушить. Вместе с тем повредились сети, которые давали газ, электричество и воду. Аварийные службы в скором времени начнут устранять последствия атаки. Информация о последствиях ещё уточняется.