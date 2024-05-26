Свыше 10 населённых пунктов Белгородчины остались без света из-за атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 26 мая, атаковали с использованием двух FPV-дронов два объекта связи в селе Муром Белгородской области. Пострадавших в результате случившегося нет, однако свыше десяти населённых пунктов остались без света. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения линии электропередачи. Без электроэнергии временно остаются абоненты населённых пунктов Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки", — написал он в телеграм-канале, добавив, что сотрудники аварийных служб уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Муром, который относится к Шебекинскому округу, ранее сегодня уже подвергался атаке ВСУ с помощью беспилотников. Вражеский дрон повредил движущийся автомобиль. При взрыве пострадал водитель — мужчина получил осколочное ранение лица. На этом атаки на округ не закончились.

"ВСУ обстреляли из РСЗО сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе. Пострадал один мирный житель. У мужчины осколочное ранение живота. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается", — дополнил Гладков.