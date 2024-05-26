"Надели чёрные очки": В МИД РФ обвинили Запад в игнорировании обстрелов ВСУ городов России

Западные страны игнорируют обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Донбасса, Белгорода и Курска, а также все запросы РФ по этим преступлениям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который находится с визитом в Египте.

"Представители Запада предпочитают вообще не видеть. Целый ряд международных организаций из псевдонейтральных вдруг стали заполитизированы, они надели чёрные очки и начали обладать выборочным зрением и слухом. В перечень их зоны видения ни Донбасс, ни Белгород, ни Курск почему-то не входят", — приводит РИА "Новости" слова посла.

Мирошник отметил, что Россия постоянно направляет документы в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также в Совет по правам человека Организации Объединённых Наций (ООН). По словам дипломата, в указанных организациях делают вид, что не замечают этих запросов.