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Регион
26 мая, 14:46

Системы ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" в Белгородской области

Системы ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Киев предпринял очередную попытку атаки около 16:30 мск.

"Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Напомним, 26 мая ВСУ снова активно обстреливают Белгородскую область. Первые два дрона-камикадзе ударили по селу Муром, там повреждено и обесточено сельхозпредприятие. Другой беспилотник ударил по грузовому автомобилю в Шебекине. Целью ещё одного БПЛА стал движущийся автомобиль в Грайворонском городском округе, пострадал водитель. Два дрона также ударили по селу Новостроевка-Первая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Матвей Константинов
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