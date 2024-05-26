Системы ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" в Белгородской области
Системы ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Киев предпринял очередную попытку атаки около 16:30 мск.
"Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Напомним, 26 мая ВСУ снова активно обстреливают Белгородскую область. Первые два дрона-камикадзе ударили по селу Муром, там повреждено и обесточено сельхозпредприятие. Другой беспилотник ударил по грузовому автомобилю в Шебекине. Целью ещё одного БПЛА стал движущийся автомобиль в Грайворонском городском округе, пострадал водитель. Два дрона также ударили по селу Новостроевка-Первая.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974